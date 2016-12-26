http://7info.ru/news/ryazan-society/mitropolit_mark_i_glava_administracii_rjazani_oleg_bulekov_pochistili_sneg_v_rjazanskom_kremle/
Митрополит Марк и глава администрации Рязани Олег Булеков почистили снег в Рязанском кремле
Общество 159
В пятницу, 23 декабря, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, глава администрации Рязани Олег Булеков, а также сотрудники епархии, городской администрации и студенты семинарии почистили территорию Кремля от снега. Об этом сообщает
сайт Рязанской епархии.
Митрополит Марк и глава администрации Рязани Олег Булеков почистили снег в Рязанском кремле
Общество 159
На «субботник» вместе с ними вышли семинаристы, сотрудники администрации и епархиального управления.
В пятницу, 23 декабря, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, глава администрации Рязани Олег Булеков, а также сотрудники епархии, городской администрации и студенты семинарии почистили территорию Кремля от снега. Об этом сообщает