Мир. Труд. Май. 1 мая в истории

В этот день во всём мире отмечают праздник начала тёплого времени года шествиями, демонстрациями и парадами.

Общество

Те, кто не поехал в эти дни на дачи, проводит время на демонстрациях и гуляниях - сегодня отмечается День весны и труда. У современников этот праздник ассоциируется с традиционными первомайскими демонстрациями, на смену которым пришли праздничные шествия трудовых коллективов и предприятий, однако, история дня, который изначально символизировал солидарность трудящихся всего мира, уходит корнями в XIX век. 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Сегодня 1 мая отмечают не только в России, но и 142 других странах мира.

Отмечаются 1 мая не только политические, но и национальные праздники, знаменующие весеннее обновление природы. Так, в Германии 1 мая проходит Майский праздник, связанные с сельскими традициями - желающим предлагают попробовать свои силы в ремёслах, а также попробовать блюда традиционной кухни. В кельтской культуре 1 мая знаменуется днём под названием «Бельтайн» - датой, разделяющей два равных календарных периода. Яркими красками расцвечен сегодняшний день в Перу - правда, не из-за демонстраций и шествий, а из-за фестиваля попугая, который проходит в эти дни в стране. Праздник появился в Средние века и его обычай неизменен - лучники, облачённые в красочные доспехи, должны попасть в попугая, водружённого на верх 45-метровой мачты. Тот, кто собьёт попугая, становится главным героем праздника.

В числе важных исторических событий, отмечающих этот день,- появление первых почтовых марок. В обиход они вошли в Великобритании 1 мая 1840 года. На марках была изображена королева Виктория. В синем исполнении её портрет обходился покупателю в два пенса, в чёрном - в один пенни. Позже эти марки разрешили использовать при пересылке писем и наклеивать на конверты. Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, в 1854 году ставший главным почтмейстером Британии.

1 мая 1918 года на Ходынском поле прошёл первый парад Красной Армии. Парад имел большое политическое значение - демонстрируя победу над империализмом, демонстрировал другим державам мощь советского государства. Поэтому неслучайно почётными гостями на параде были Владимир Ленин, Надежда Крупская, Мария Ульянова. Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечивал оркестр под управлением Л.Петкевича.

1 мая 1960 запомнилось современником поистине детективными событиями, достойными быть увековеченными на киноплёнке. Американский летчик Фрэнсис Пауэрс нарушил воздушное пространство СССР и был сбит в районе Екатеринбурга(тогда - Свердловска). Пауэрс был привезён в Москву, где военная коллегия Верховного суда СССР осудила его за шпионаж и приговорила к длительному сроку тюремного заключения. Американской администрации пришлось признать, что её разведывательные самолёты продолжают облетать на большой высоте советскую территорию для мониторинга военных приготовлений – раньше Вашингтон это отрицал. В результате был отменён визит президента США Эйзенхауэра в СССР и другие инициативы по сближению двух стран. Фрэнсис Пауэрс, пилот сбитого «У-2», отсидел в ГУЛАГе 21 месяц, после чего был обменён на советского разведчика Рудольфа Абеля, арестованного в Америке в сентябре 1957 года.

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого мультипликатора Фёдора Хитрука - одного из создателей весёлого медвежонка Винни-Пуха, которого ныне знает весь мир. С детства будущий художник хорошо рисовал, а поворотным моментов в его жизни стало знакомство с работами Уолта Диснея. Позже было участие в Великой Отечественной войне, после которой Фёдор Хитрук вернулся на «Союзмультфильм», куда устроился незадолго до начала военных действий. Как художник-мультипликатор Федор Савельевич участвовал в создании более сотни мультфильмов, среди которых такие широко известные, как – «Дядя Степа», «Оле-Лукойе», «Снежная Королева», «Красная Шапочка», «Серая шейка», «Приключения Буратино», «Царевна-Лягушка», «Каштанка», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Аленький цветочек», «Двенадцать месяцев». Успешным была не только карьера Хитрука-художника, и но и Хитрука - режиссёра. В последнем качестве он снял мультфильмы «Каникулы Бонифация», «Сказка о царе Салтане», - работы, имевшие успех на международных фестивалях и завоевавшие любовь зрителей.