Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий посетил Михайловский район

В ходе визита он провёл приём граждан, а также посетил Михайловскую ЦРБ.

Общество

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий посетил Михайловский муниципальный район, где провёл личный приём граждан, осмотрел подразделения центральной районной больницы и пообщался с пациентами. Посещение состоялось вместе с главой администрации Михайловского муниципального района Евгением Сидоровым и главным врачом ЦРБ Владимиром Буховым, сообщает сайт регионального Минздрава.

Михайловская ЦРБ обслуживает около 33 тысяч населения. ЦРБ имеет круглосуточный стационар, отделения дневного пребывания, поликлинику на 410 посещений в смену. По итогам 2016 года, амбулаторная служба выполнила около 207 тысяч посещений, наиболее востребованные стали функции офтальмолога, невролога, отоларинголога. На базе ЦРБ создан специализированный травмцентр. В хирургическом отделении, оснащённом современным оборудованием, проводятся экстренные и плановые операции. В перспективе планируется расширять спектр видов оказания высокотехнологичной медицинской помощи с приобретением новейшего оснащения.

Вопросы развития районного здравоохранения обсуждались на совместной встрече министра Андрея Прилуцкого с главой района Евгением Сидоровым и главным врачом ЦРБ Владимиром Буховым. В настоящее время ЦРБ активно взаимодействует с муниципальной властью по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений. При поддержке администрации в 2016 году в район поступили два автомобиля скорой медицинской помощи стоимостью 1,3 млн. руб., был проведён капитальный ремонт Малинковского ФАП на сумму 300 тысяч рублей, продолжается финансирование молочной кухни. Благодаря участию администрации Михайловского района, ЦРБ переданы в безвозмездное пользование четыре квартиры для специалистов, которые получили врач-реаниматолог, врач-терапевт, участковый врач-педиатр и врач-хирург.

В ходе встречи были поставлены актуальные задачи по повышению эффективности работы сферы здравоохранения в районе, улучшению качества и доступности оказания медицинской помощи сельскому населению.