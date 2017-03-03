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http://7info.ru/news/ryazan-society/ministr_soczaschity_rjazanskoj_oblasti_provjol_vyezdnoj_prijom_v_gorode_sasovo/

Министр соцзащиты Рязанской области провёл выездной приём в городе Сасово
На все поступившие обращения Денис Боков дал исчерпывающие ответы.

Общество   96

В среду, 1 марта, в городе Сасово провёл выездной личный приём граждан министр социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков.
Горожане, пришедшие на приём, обращались к областному руководителю с самыми разными вопросами. Многодетных матерей города интересовали вопросы, связанные с индексацией ежемесячной выплаты на приобретение льготного проездного билета и на содержание детей в дошкольном учреждении. Приёмные семьи задавали вопросы обеспечения путёвками их детей в рязанский санаторий «Колос» в период летних каникул. На все поступившие обращения Денис Александрович дал исчерпывающие ответы. Граждане получили, разъяснения, консультации.
Вместе с министром социальной защиты населения региона на вопросы жителей города отвечали помощник губернатора Рязанской области Рузия Сименеева и начальник отдела социальной защиты населения по Сасовскому району Галина Вавилкина. 
Во второй половине дня региональный министр встретился с главой администрации города Сасово Евгенией Рубцовой и сотрудниками социальной защиты населения.

 