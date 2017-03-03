Министр соцзащиты Рязанской области провёл выездной приём в городе Сасово

На все поступившие обращения Денис Боков дал исчерпывающие ответы.

Общество

В среду, 1 марта, в городе Сасово провёл выездной личный приём граждан министр социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков.

Горожане, пришедшие на приём, обращались к областному руководителю с самыми разными вопросами. Многодетных матерей города интересовали вопросы, связанные с индексацией ежемесячной выплаты на приобретение льготного проездного билета и на содержание детей в дошкольном учреждении. Приёмные семьи задавали вопросы обеспечения путёвками их детей в рязанский санаторий «Колос» в период летних каникул. На все поступившие обращения Денис Александрович дал исчерпывающие ответы. Граждане получили, разъяснения, консультации.

Вместе с министром социальной защиты населения региона на вопросы жителей города отвечали помощник губернатора Рязанской области Рузия Сименеева и начальник отдела социальной защиты населения по Сасовскому району Галина Вавилкина.

Во второй половине дня региональный министр встретился с главой администрации города Сасово Евгенией Рубцовой и сотрудниками социальной защиты населения.