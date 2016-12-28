Мероприятия Года кино в Рязанской области посетили более 200 тыс. человек

Итоги Года кино подвели на расширенной коллегии министерства культуры и туризма Рязанской области.

Общество

Мероприятия Года кино в Рязанской области посетило более 200 тыс. жителей региона. Об этом на расширенном заседании коллегии министерства культуры и туризма сообщила и.о. начальника отдела по координации деятельности организаций культуры и искусства Людмила Снастина.

Всего в рамках Года кино в регионе прошло свыше 4,2 тыс. мероприятий различной тематики – конкурсы, викторины, специальные проекты, уточнила она. Так, в Сасове и Касимове начали работу новые кинотеатры, новые киноустановки были приобретены для сельских домов культуры. Году кино были посвящены IV Тарковские чтения по теории и практике киноискусства, а также конкурс «Океан Солярис – острова памяти», акции «Ночь кино» и «Ночь в библиотеке», «Ночь искусств», проекты «Кино многоликое и многогранное», «Музыка кино», «Музыкальный киносад», выставки в музеях Рязанской области. Участниками Всероссийской акции «Ночь кино» стали более 15 тыс. человек.