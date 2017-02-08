«МегаФон» продолжает радовать слабовидящих рязанцев сеансами кино с тифлокомментариями

В актовом зале библиотеки собрались постоянные посетители, для которых был организован показ фильма «Дневник мамы первоклассника» со Светланой Ходченковой в главной роли.

Общество

Во вторник, 7 февраля, в Рязанской областной специальной библиотеке для слепых при поддержке «МегаФона» состоялся специальный кинопоказ для слепых и слабовидящих людей.

В актовом зале библиотеки собрались постоянные посетители, для которых был организован показ фильма «Дневник мамы первоклассника» со Светланой Ходченковой в главной роли. Кино содержит тифлокомментарии — закадровое звуковое сопровождение, позволяющее зрителю представить, что происходит на экране, когда персонажи кинофильмов ничего не говорят.

Каждый год компания «МегаФон» совместно с благотворительным фондом «Живые сердца» выпускает специальные тиражи DVD-дисков с фильмами с тифлокомментариями и субтитрами на русском языке. В прошлом году в библиотеке был организован первый показ кинофильма «Василиса», снятого при поддержке компании «МегаФон» и дан старт сеансам киноклуба для слепых и слабовидящих зрителей «Луч света».

- Многие спрашивают, как может незрячий человек смотреть фильм. Очень просто. Благодаря технологиям на киноплёнку накладывается закадровый голос (мужской или женский), который комментирует происходящее на экране между диалогами героев. От вазы, которая стоит на столе до фасона платья, например, Маша стоит на балконе, в руке она держит чашку с горячим кофе и смотрит вдаль, - комментирует Наталья Алешина, заведующая читальным залом Рязанской областной специальной библиотеки для слепых.

На кинопоказе представители «МегаФона» передали тираж фильма «Битва за Севастополь» с тифлокомментариями, который рязанцы смогут увидеть на очередном кинопоказе или посмотреть дома, взяв диск из библиотеки.

- «МегаФон» уже не первый год поддерживает проект «Кино для незрячих и глухих». Хорошо, что в Рязани есть такие места, где люди с инвалидностью по зрению могут общаться друг с другом и знакомиться с новинками кино. Благодаря таким совместным проектам устраняются барьеры, которые существуют в жизни людей с инвалидностью, ведь культура и искусство должны быть доступны каждому, - отметил директор Рязанского регионального отделения компании «МегаФон» Сергей Медведев.

На встрече зрители получили заряд хорошего настроения и обсудили между собой кинофильм. Среди тех, кто отважился добраться до библиотеки в такой мороз, оказался и постоянный зритель Дик. Пёс-поводырь не был столь увлечён просмотром, как его хозяин, но порадовал всех своим присутствием.