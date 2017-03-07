«МегаФон» помогает рязанским компаниям наладить эффективную коммуникацию с клиентами

В Рязанской области услугу «Мобильное информирование» уже используют ряд крупных и небольших компаний.

Общество

В Рязанской области растёт спрос на услугу «Мобильное информирование» от компании «МегаФон». Сервис позволяет предприятиям региона распространять информационные материалы с помощью SMS-сообщений, а также получать от клиентов обратную связь.

Услуга «Мобильное информирование» от МегаФона станет хорошим помощником организациям, стремящимся в кратчайшие сроки выстроить быструю и удобную коммуникацию со своими клиентами. При этом клиент сам выбирает охват оповещения. К примеру, владелец кофейни может привлечь в своё заведение посетителей акцией на новый сорт кофе, воспользовавшись опцией «геолокация». Услуга поможет оперативно проинформировать потенциальных клиентов, находящихся поблизости от кофейни, о заманчивом предложении. Помимо геолокации можно задать ряд других параметров: возраст, пол, уровень доходов, область интересов, даже частоту выхода в сеть Интернет и пр.

– «Мобильное информирование» позволяет нашим партнёрам наладить контакт со своими клиентами, донести до каждого ту информацию, которая действительно будет интересна и полезна. При этом SMS-информирование становится не очередной рассылкой, а источником ценной информации, – говорит директор Рязанского регионального отделения компании «МегаФон» Сергей Медведев.

В Рязанской области услугу «Мобильное информирование» уже используют ряд крупных и небольших компаний. Особенно услуга востребована в сфере недвижимости, автомобильном бизнесе, а также среди государственных структур. Среди компаний, регулярно использующих в своей работе «Мобильное информирование», можно выделить СПК «Зеленый сад» и ГК «Автоимпорт». Только за 4 квартал 2016 года «МегаФон» организовал рассылку более 80 тысяч SMS-сообщений клиентам СПК «Зеленый сад», а в январе 2017 года с помощью данной услуги оператора клиентам ГК «Автоимпорт» было направлено около 2 тысяч рекламных сообщений.

– Наша компания пользуется услугой «Мобильное информирование» от «МегаФона», и стоит отметить, это действительно удобный сервис для оповещения большого количества клиентов. Тысячи рязанцев оперативно узнавали о наших актуальных акциях и специальных предложениях, благодаря чему, многие из них смогли приобрести жилье по выгодной цене, – отметила Лиана Гокчян, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам СПК «Зелёный сад».