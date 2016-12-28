«МегаФон»: 2016 – год добрых дел

20 социальных проектов для более чем 2000 людей с ограниченными возможностями здоровья: «МегаФон» подвел еще один год добрых дел и благотворительных программ.

Общество

оциальная ответственность и благотворительность являются неотъемлемой частью работы компании «МегаФон». Традиционные направления этой деятельности — поддержка спорта, образования и культуры. В 2016 году при поддержке оператора в партнерстве с благотворительными фондами и некоммерческими организациями было реализовано 20 проектов в 8 городах Центрального филиала компании. Помощь получили около 2500 человек, в основном это люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Оператор сотрудничает с профессионалами в области организации лечения и реабилитации детей — фондами, оказывающими помощь людям с различными видами заболеваний и имеющими безупречную репутацию: «Даунсайд Ап» (г. Нижний Новгород), «Инватур» (г. Нижний Новгород), Центр социально-трудовой и психологической реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» (г. Нижний Новгород), «Детям с любовью» (г. Брянск), Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет» (г. Владимир), «Маленькая страна – мы есть!» (г. Тула, г. Владимир), «Наши дети» (г. Рязань).

Помимо спортивных и образовательных программ, «МегаФон» помогает создавать фильмы с тифлокомментариями и субтитрами и специальные книги для слабовидящих. В 2016 году комплекты развивающих книг и диски получили около 15 организаций. Оператор поддерживает социально-образовательные проекты: создаёт клубы для развития творческих навыков и организует работу специальных круглых столов и вебинаров при поддержке волонтеров и экспертов, проводит уроки мобильной грамотности и лекции среди школьников и студентов, организует экологические акции.

Ярким благотворительным и инклюзивным проектом стала рязанская «Аллея Дружбы». В рамках нее в субботу, 15 октября, подопечные благотворительного фонда «Наши дети» , помогающего рязанским детям с инвалидностью, и сотрудники компании «МегаФон» со своими семьями посадили в ЦПКиО более 40 саженцев — кленов, дубов, рябин и каштанов.

«Мы всегда стараемся сделать так, чтобы наши подопечные росли людьми с активной жизненной позицией и принимали личное участие в наших мероприятиях, — рассказала президент благотворительного фонда «Наши дети» Наталья Епихина. — Здорово, когда удается осуществлять подобные совместные инициативы, ведь для ребят это память на всю жизнь».