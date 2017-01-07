МЧС призывает рязанццев быть бдительными и осторожными

Жителей региона просят применять разумные способы обогрева жилья.

Общество

В связи с наступлением холодов, Главное управление МЧС России по Рязанской области обратилось к жителям региона. Рязанцев призывают быть бдительными и осторожными, не нарушать правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей. Применять разумные способы обогрева жилья.

При эксплуатации электрического обогревателя:

- перед началом эксплуатации электрообогревателя ознакомьтесь с инструкцией;

- пользуйтесь обогревателями только заводского производства;

- никогда не оставляйте электроприбор без присмотра, не позволяйте им пользоваться детям;

- располагайте электрообогреватель на негорючей поверхности подальше от сгораемых предметов: мебели, занавесок и пр.

- очищайте прибор от пыли, не используйте его для сушки белья;

- не рискуйте, пробуя ремонтировать вышедший из строя обогреватель – доверьте эту работу специалисту по ремонту бытовых электроприборов или обратитесь в сервисный центр производителя;

- следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались - это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети;

- в одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов, чтобы не допустить возникновения аварийных режимов работы электропроводки (разогрев токоведущих проводов и жил), в результате чего может возникнуть "короткое замыкание" и, как следствие, пожар;

- уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все электроприборы из розеток;

ПОМНИТЕ!

Энергоёмкие бытовые электрические приборы требуют замены старой, ветхой электропроводки на новую, которая по своим эксплуатационным качествам должна соответствовать используемым электропотребителям. Неисправные, самодельные, оставленные без присмотра электрообогреватели становятся причиной пожаров!

При эксплуатации отопительной печи:

возле отопительной печи не должны находиться сгораемые материалы и предметы;

дрова для топки должны соответствовать размерам топливника;

топите печку всегда с закрытой дверцей топливника;

предтопочный лист перед отопительной печью должен быть размером не менее 50х70 см, при этом складирование горючих материалов и дров на предтопочном листе не допускается;

ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и так далее);

золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в безопасное место.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать газовые плиты для обогрева помещений и оставлять их без присмотра.

Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами или топящейся печкой!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 01, с мобильных телефонов – 101.