МЧС опубликовало экстренное метеопредупреждение для Рязанской области

Ожидается налипание мокрого снега, ухудшение видимости и гололедица.

Общество

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час 28 декабря с сохранением ночью и утром 29 декабря на территории Рязанской области местами ожидается налипание мокрого снега, гололёд, ухудшение видимости до 500-1000 м. На дорогах гололедица.