http://7info.ru/news/ryazan-society/mchs_opublikovalo_ekstrennoe_meteopreduprezhdenie_dlja_rjazanskoj_oblasti/
МЧС опубликовало экстренное метеопредупреждение для Рязанской области
Общество 122
МЧС опубликовало экстренное метеопредупреждение для Рязанской области
Общество 122
Ожидается налипание мокрого снега, ухудшение видимости и гололедица.
По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час 28 декабря с сохранением ночью и утром 29 декабря на территории Рязанской области местами ожидается налипание мокрого снега, гололёд, ухудшение видимости до 500-1000 м. На дорогах гололедица.