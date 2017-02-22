Машины в Рязани эвакуируют и по ночам

Из Кального увезли автомобиль «Киа», стоявший на пешеходном переходе.

Общество

Работа по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей в Рязани идёт круглосуточно. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Очевидец выложил фотографию, сделанную в Кальном, написав, что автомобиль «Киа» был эвакуирован в три часа ночи из Кального. При этом автор считает, что эвакуаторщики заняты – полезным в кавычках делом.

В комментариях пользователи справедливо отмечают, что машина стояла на пешеходном переходе, по которому утром дети идут в школу.