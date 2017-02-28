1 марта стартует всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел

В рамках акции будет определен самый добрый город страны.

Общество

1 марта Общественная палата РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира запускает всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел, посвященную Году экологии. В этом году россиянам будет предложено пройти 5 этапов и выполнить свыше 30 заданий на экологическую тематику, начиная с организации субботников и заканчивая формированием команд эко-разведки. Как и в прошлом году победитель акции помимо всероссийского признания получит два билета в любую точку России. Регистрация участников продолжается на сайте акции добродела.рф .





- Главная цель нашей акции в этом году - создать сообщество активных россиян, формирующих в обществе новую норму отношения к природе. Участники нашей акции будут не только получать бесценный опыт деятельности во благо природе, но и подавать пример соотечественникам. Ведь говоря об экологических проблемах, мы не можем не понимать, что многие из них возникают по нашей вине, и соответственно решать их и препятствовать их возникновению должны мы сами, - рассказала инициатор акции член ОП РФ Елена Сутормина.





Также в рамках акции будут определены 10 самых добрых городов России и 10 самых добрых школ. Как отметила Сутормина, в этом году акция проходит при поддержке Министерства образования и науки РФ. Итоговые рейтинги будут формироваться исходя из количества добрых дел, выполненных в рамках акции жителями российских городов и учащимися школ.



Напомним, в 2016 году по итогам акции самым добрым городом стал Якутск, второе место заняла Москва, а третье - Санкт-Петербург. Следом расположились Волгоград, Чебоксары, Новочеркасск, Ульяновск, Омск, Вологда и Екатеринбург. Победителем акции стала жительница Всеволожска Дарья Левина, а участие в акции приняли свыше 7 тысяч россиян из 250 городов России. Акция была организована ОП РФ совместно с Российским фондом мира, Роспатриотцентром и Ассоциацией волонтерских центров.