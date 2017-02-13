Магазины с алкоголем разрешат открывать вблизи больниц и школ
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Соответствующий законопроект разработало министерство промышленности и торговли.
Российское министерство промышленности и торговли выступило с инициативой — позволить продавцам алкоголя торговать им на расстоянии 50 м от медицинских и образовательных учреждений.
В некоторых случаях — в зависимости от типа здания — дистанция может снижаться до 10 м, говорится в подготовленном ведомством законопроекте, на который ссылаются «Известия».
По данным издания, чиновники обосновывают свое решение необходимостью бороться с распространением нелегального алкоголя. Правда, не факт, что против инициативы Минпромторга не выступит Минздрав, который считает наиболее эффективным способом борьбы с употреблением алкоголя в стране снижение числа точек его продажи.
В настоящее время закон запрещает торговать спиртными напитками «в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных, военных объектах, рынках, вокзалах, в аэропортах, в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности» и «на прилегающих к ним территориях».
Радиус этих «прилегающих территорий» устанавливают местные власти в соответствии с актуальной версией правительственно
Представители торговых сетей после введения ограничений заявили о нерентабельности своих магазинов и угрозе их закрытия, после чего Минпромторг счел закон об ограничении продажи алкоголя «барьером для торговли» и приступил к работе над проектом снимающих его поправок. В целом они были подготовлены еще в прошлом году, а сейчас ведомство конкретизировало допустимые дистанции магазинов со спиртным от различных типов зданий.
Для магазинов максимальное удаление — 50 м — предусматриваетс
Аналогичное отношение (50 м для магазинов и 20 м для кафе) в проекте прописано к медучреждениям и источникам повышенной опасности.
Возле учреждений для обучения совершеннолетних (вузы, ссузы и т.п.) такие кафе или рестораны разрешат открывать в 5 м от входа в здание, а торгующие спиртным магазины — в 10 м. Кроме того, десятиметровую дистанцию предлагается установить для торговых точек от вокзалов и аэропортов, спортивных и военных объектов, а также от медучреждений, не специализирующих
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