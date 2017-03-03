Легендарная рязанская рок-группа выступила в колонии

Концерт длился более часа и за это время артисты подарили зрителям немало положительных эмоций.

Общество

Легендарная рязанская рок-группа «Спартак», которая уже 32 года имеет стабильно высокий рейтинг среди музыкальных коллективов региона, выступила в исправительной колонии №2. Как отмечают поклонники, этот коллектив «…до сих пор никто не превзошёл по драйву, единству духа и энергетическому посылу». У осуждённых «двойки» она также имела успех, сообщает официальный сайт УФСИН России по Рязанской области.

В этот день спартаковцы выступали не в полном составе. Репертуар, в который вошли песни 80-90 годов, представили гитарист Виктор Иванов и певица Светлана.

Концерт длился более часа и за это время артисты подарили зрителям немало положительных эмоций.