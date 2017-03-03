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http://7info.ru/news/ryazan-society/legendarnaja_rjazanskaja_rok-gruppa_vystupila_v_kolonii/

Легендарная рязанская рок-группа выступила в колонии
Концерт длился более часа и за это время артисты подарили зрителям немало положительных эмоций. 

Общество   134

Легендарная рязанская рок-группа «Спартак», которая уже 32 года имеет стабильно высокий рейтинг среди музыкальных коллективов региона, выступила в исправительной колонии №2. Как отмечают поклонники, этот коллектив «…до сих пор никто не превзошёл по драйву, единству духа и энергетическому посылу». У осуждённых «двойки» она также имела успех, сообщает официальный сайт УФСИН России по Рязанской области.

В этот день спартаковцы выступали не в полном составе. Репертуар, в который вошли песни 80-90 годов, представили гитарист Виктор Иванов и певица Светлана.

Концерт длился более часа и за это время артисты подарили зрителям немало положительных эмоций. 