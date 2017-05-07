Курсанты Рязанского десантного училища помолились на праздничной литургии в день памяти Георгия Победоносца

Борисо-Глебский собор уже стал для десантников близким и почти родным приходом.

Общество

6 мая, в день памяти святого Георгия, в Борисо-Глебском соборе города Рязани на праздничной литургии вместе с другими мирянами молились своему небесному покровителю курсанты Рязанского десантного училища. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Борисо-Глебский собор уже стал для десантников близким и почти родным приходом, ведь во все большие праздники и в дни важных событий они не раз приходили сюда на общую молитву. И в день памяти великомученика Георгия они собрались, чтобы за богослужением почтить его память и испросить молитвенной поддержки у прославленного в лике святых воина, который в своей земной жизни с одинаковой твёрдостью встречал любые битвы, противостоя внешним врагам и побеждая самого себя в твёрдом следовании по пути веры.