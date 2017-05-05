Куда пойти в Рязани в выходные

РИА «7 новостей» представляет обзор событий на предстоящие выходные.

Общество

Четыре праздничных выходных позволят всем желающим и на дачу съездить, и посетить всевозможные концерты, фестивали, фронтовые поляны и другие праздничные площадки.

В субботу, 6 мая, в 11.00 в посёлке Карцево возле дома 89 пройдёт праздничное мероприятие «Памяти павших будьте достойны» , в 14.00 праздник с таким же названием пройдёт на ул. 1-ая Прудная, д. 24.

В 12.00 в Театре на Соборной можно посмотреть сказку «Кот в сапогах», а в театре кукол в то же время покажут спектакль «Волк и семеро козлят».

В 17.00 очередной матч в чемпионате России по футболу среди женских команд проведёт «Рязань-ВДВ»: на стадионе «Спартак» «десантницы» будут принимать пермскую «Звезду-2005».

Вход – свободный.

В 18.00 в театре на Соборной покажут пронзительный спектакль о послевоенном времени «Детство 45-53: а завтра будет счастье».

В воскресенье, 7 мая, в Рязани празднуется День Радио. С 10.00 и до 19.00 в Центральном парке культуры и отдыха будут организованы спортивные турниры, работа аттракционов и анимационных площадок, выступления команд КВН и творческих коллективов, а также дискотека.

В 12.00 торжественное мероприятие начнётся около РГРТУ. Участники праздника смогут услышать послание потомкам – в День радио в радиотехническом университете состоится вскрытие капсулы с пожеланием, заложенной 50 лет назад. Также в праздничный день пройдёт заседание Учёного совета, где будут отмечены лучшие сотрудники. На стадионе вуза в День радио пройдёт спортивная эстафета.

Тех, кто не считает День радио своим праздником, приглашаем в Театр на Соборной. В 14.00 здесь покажут семейную сказку «Маленькая бабушка».

7 мая рязанские мотоциклисты открывает мотосезон. Они соберутся в 13.30 у гипермаркета «Лента» на Северной окружной дороге и отправляются на базу отдыха «Зелёный бор» в посёлке Ласково. В 15.00 здесь начнётся концерт с участием групп СЛОТ, Артур БЕРКУТ (Москва), ПЕТРОВИЧ & КУМПАНИЯ, ESENIN STREET, РУЛАДА.

8 мая в 14.00 на площади Победы перед МКЦ стартует эстафета поколений Мы дети мира. Вместе с детскими коллективами в одном большом кругу дедушки, бабушки и родители юных артистов исполнят песни о войне и мире. К творческим коллективам МКЦ присоединятся и юные артисты из столицы. Поддержать рязанских артистов приедут участники детских телевизионных проектов, таких как «Детская Новая Волна», «Детское Евровидение», «Детский Славянский базар», «Голос. Дети». Готовят выступления воспитанники «Республики KIDS», солисты музыкального театра «Созвездие добра», а также группы«Feelins» и «Крылатая пехота».

В 16.00 театр кукол приглашает всех зрителей, любящих историю своей страны, желающих сохранить и передать память о подвиге нашего народа юным поколениям, на пронзительный военно-патриотический литературно-музыкальный спектакль «Нам дороги эти позабыть нельзя».

В 18.00 в ЦПКиО впервые стартует интерактивный проект «Парк Победы», который представляет собой локальную культурную реконструкцию парковой атмосферы победного мая 1945 года. Гостей ЦПКиО будет ждать яркое погружение в атмосферу искреннего, объединяющего всех, праздника.

В «Старом парке» в 19.00 выступит Гуша Катушкин. Кроме примочек-педалек, пронзительного голоса и современно-лиричных стихов, он везет Рязани главное открытие сезона - группу «Глупые Треугольники». Две тургеневские девушки XXI века играют на фортепиано и поют о любви и жизни так, как их понимают тюные жители мегаполисов, которых тянет к романтике и природе.

9 мая отмечается 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Подробную программу праздничных мероприятий и интерактивную карту всех площадок можно найти на нашем сайте.