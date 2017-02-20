http://7info.ru/news/ryazan-society/krasivye_i_otvazhnye_minoborony_opublikovalo_foto_rjazanskih_desantnic/
Красивые и отважные: Минобороны опубликовало фото рязанских десантниц
Общество 167
В аккаунте министерства обороны России в
twitter опубликовано фото девушек-десантниц. Подпись к фото: Красивые и отважные – девушки-курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.
Красивые и отважные: Минобороны опубликовало фото рязанских десантниц
Общество 167
Фото курсанток Рязанского десантного училища размещено в twitter.
В аккаунте министерства обороны России в