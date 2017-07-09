http://7info.ru/news/ryazan-society/kovcheg_s_chasticami_moschej_svjatyh_petra_i_fevronii_dostavlen_v_rjazan/
Ковчег с частицами мощей святых Петра и Февронии доставлен в Рязань
Общество 100
Ковчег с частицами мощей святых Петра и Февронии доставлен в Рязань
Общество 100
Православная святыня будет находиться в Успенском соборе Рязанского кремля до 16 июля.
Вечером в пятницу, 7 июля, из Мурома в Рязань был доставлен ковчег с частицами мощей святых Петра и Февронии. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.
Православная святыня будет находиться в Успенском соборе Рязанского кремля до 16 июля. Помолиться благоверным супругам и поклониться их мощам могут все желающие.
«Чаще всего к молитвенной помощи прославленных в лике святых супругов прибегают люди, собирающиеся вступить в брак и, конечно, семейные пары», отмечается на сайте Рязанской епархии.