Ковчег с частицами мощей святых Петра и Февронии доставлен в Рязань

Православная святыня будет находиться в Успенском соборе Рязанского кремля до 16 июля.

Общество

Вечером в пятницу, 7 июля, из Мурома в Рязань был доставлен ковчег с частицами мощей святых Петра и Февронии. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Православная святыня будет находиться в Успенском соборе Рязанского кремля до 16 июля. Помолиться благоверным супругам и поклониться их мощам могут все желающие.