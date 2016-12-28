Кому достаётся по 50 тысяч рублей, кому – по 100 тысяч

Рязанские строители реализуют сертификаты, помогающие дешевле покупать квартиры.

Общество

Социально ответственные компании-застройщики снижают стоимость жилплощади, предлагают своим клиентам пониженные ставки по ипотеке, делают выгодные подарки. Например, при регистрации брака в органах ЗАГС рязанские молодожёны уже давно получали сертификат на 50 тысяч рублей от «Северной компании» – одного из крупнейших в городе и регионе застройщиков. Родители, ребёнок которых рождается в областном перинатальном центре, становятся владельцами такого же сертификата. Он даёт им право на скидку в 50 тысяч рублей при заключении договора долевого участия в строительстве квартиры. В Рязани есть семьи, которым достались два сертификата – и скидка при покупке квартиры выросла до 100 тысяч рублей.

В предновогодние дни сертификаты «Северной компании» стали также подарками гостям паба «Бристоль» на углу улиц Мюнстерской и Горького. Это одно из самых стильных развлекательных заведений в сегодняшней Рязани, которое становится популярным местом празднования Нового года.