Коммунальные службы Рязанской области будут работать в усиленном режиме

В связи с ухудшением погодных условий губернатор поручил обеспечивать оперативную расчистку дорог, улиц, дворов от снега во всех муниципальных образованиях.

Общество

Все дорожные и коммунальные службы Рязанской области будут работать в усиленном режиме. В связи с ухудшением погодных условий губернатор Рязанской области Олег Ковалёв заявил о необходимости перевести все службы на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить оперативную и качественную уборку снега на автодорогах и улицах населенных пунктов всех муниципальных образований.

– Работать по расчистке снега надо так, чтобы неудобства рязанцев от неблагоприятной погоды были минимальными, – сказал Олег Ковалёв на заседании регионального правительства во вторник, 14 февраля. – Особое внимание прошу обратить на то, как эта работа ведётся в районах области.

Министру транспорта и автомобильных дорог региона Андрею Савичеву поручено организовать работу всех профильных структур и обеспечить контроль за качеством деятельности по расчистке всех территорий от снега и наледи.