Команда из Рязанской области стала победителем всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман»

В общей сложности в конкурсе приняли участие 124 школьных и 65 студенческих команд. Проект охватил молодых людей и детей из 65 субъектов РФ.

Общество

Команда Михайловской общеобразовательной школы №1 пилотной площадки РДШ стала победителем Всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман», который состоялся в Москве 8 февраля 2017 года.

Конкурс «Флагман» — это не только совершенно новый формат проведения, но и новый способ решения социальных проблем. Проект стартовал в октябре прошлого года и состоял из семи этапов. Студенты разрабатывали квесты на социально значимые темы, а к прохождению их привлекали школьников. В общей сложности в конкурсе приняли участие 124 школьных и 65 студенческих команд. Проект охватил молодых людей и детей из 65 субъектов РФ.

В рамках финальной «Большой игры» 8 февраля команды из 16 регионов России прошли посвящённый Году экологии квест «Хранители планеты» на катке в Парке Горького, а затем переместились в Российскую государственную детскую библиотеку, где и были определены победители масштабного конкурса. Среди объективных критериев отбора победителей, таких, как оригинальность сюжета и его проработка, качество выполнения заданий, жюри оценивало также, как школьники выстраивают коммуникацию не только внутри команды, но и с окружающими.

Организаторами конкурса является Фонд развития молодёжных волонтерских программ при поддержке Российского движения школьников, Ассоциации волонтёрских центров и Центра социальных проектов «МИР».