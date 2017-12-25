Команда Академии ФСИН стала первой на Всероссийских соревнованиях по практической стрельбе

Мероприятие было посвящено Дню сотрудника органов госбезопасности.

Общество

Соревнования организовала Федерация практической стрельбы Тамбовской области, под руководством председателя Совета Федерации Андрея Сапрыкина. Мероприятие было посвящено Дню сотрудника органов госбезопасности.

Академию ФСИН России достойно представили доцент кафедры огневой подготовки Андрей Малышев, старший преподаватель Анвар Тухфатуллин и курсанты Александр Рахманов и Артем Гаврилов.

В итоге команда академии стала лидером в командном зачете. Андрей Малышей занял первое место в личном первенстве в классе classic, Анвар Тухфатуллин добавил в копилку побед серебро.