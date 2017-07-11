Коллективу Почты России представили нового гендиректора Николая Подгузова

Аркадий Дворкович представил коллективу предприятия нового генерального директора Николая Подгузова и поставил перед Почтой России серьёзные задачи.

Общество

В понедельник, 10 июля, в головном офисе Почты России заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров представили коллективу предприятия генерального директора ФГУП «Почта России» Николая Подгузова. На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года.

Аркадий Дворкович от имени правительства Российской Федерации поблагодарил Дмитрия Страшнова за работу на посту руководителя Почты России, достигнутые положительные результаты и улучшение качества работы почтового предприятия.

– Это почувствовали все, кто отправляет письма и получает посылки, кто регулярно пользуется услугами почтовой связи в разных её проявлениях. Почта России – это организация, которая работает на всей территории страны. Пожалуй, одна из немногих организаций, которые обслуживают абсолютно всех граждан. Это несколько сотен тысяч сотрудников, более сорока тысяч отделений, иные объекты почтовой инфраструктуры. И руководство этой инфраструктурой – сложнейшая задача. Тем не менее, правительство считает, что Дмитрий Евгеньевич с этой задачей справился, и мы благодарны ему за проделанную работу. Это та основа, на которой предстоит строить работу Почты России в дальнейшем, – отметил вице-премьер.

Аркадий Дворкович представил коллективу предприятия нового генерального директора Николая Подгузова и поставил перед Почтой России серьёзные задачи:

– Почта должна быть впереди технологий, которые развиваются в мире. Это, в первую очередь, цифровые платформы и весь комплекс услуг, которые может оказывать Почта России. Это и универсальные услуги, которые должны развиваться на всей территории страны, и финансовые услуги. Надеюсь, что новое руководство Почты России продолжит заниматься этим предметно, ежедневно с полной отдачей.

Вице-премьер отметил, что предстоящее акционирование позволит повысить эффективность Почты России, обеспечить современный уровень корпоративного управления, в полной мере сохранив Почту России как государственную инфраструктуру, обеспечивающую важнейшие государственные функции. Он пожелал успехов новому руководителю предприятия Николаю Подгузову: «У него огромный опыт работы и на государственной службе, и в коммерческих структурах, он работал и в Министерстве финансов, и в аппарате Правительства, последние несколько лет в должности заместителя министра экономического развития и торговли. И могу подтвердить, что это всегда была добросовестная, эффективная, нацеленная на максимально возможный результат работа».

В свою очередь министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров отметил, что Дмитрий Страшнов, его заместители, аппарат управления и вся большая команда Почты России справились с поставленными задачами.

– В 2013 году, когда мы представляли Дмитрия Страшнова, была действительно кризисная ситуация, происходил так называемый почтовый коллапс. На несколько дней Российская Федерация закрыла прием международных почтовых отправлений, потому что логистистика Почты России не справлялась с тем объемом, который находился на складах прежде всего столичных аэропортов. Это было антикризисное кадровое решение, которое поддержало Правительство. И за очень короткий период времени, в конце 2013-го года, был запущен в рекордные сроки Внуковский логистический центр. Почта России без каких бы то ни было задержек прошла пиковый новогодний период 2013-2014 года, и началось поступательное развитие предприятия, – отметил министр.

Николай Никифоров рассказал, что средняя заработная плата сотрудников при назначении Страшнова была ниже 15 тыс. рублей, а в настоящее время она превышает 21 тыс. рублей.

– В 2012 году коллапс наступил, когда за год поступил 21 млн посылок. Сегодня Почта России спокойно «переваривает» 1 млн посылок в день. И в целом объем их вырос более чем в 12 раз. Значительные усилия были направлены на модернизацию инфраструктуры, на наведение порядка с точки зрения Почты России как актива государственной собственности, что является важным этапом на пути к акционированию, – заявил глава министерства.

Николай Никифоров вручил Дмитрию Страшнову почётную грамоту министерства связи и массовых коммуникаций и отметил важность преемственности команды:

– Дмитрий Страшнов присутствует здесь вместе с нами, мы благодарны ему за антикризисный период работы Почты России. И больших результатов ждем от Николая Подгузова. Он надежный руководитель, который весь свой опыт работы в различных финансовых, коммерческих и государственных структурах применит во благо развития предприятия. А значит во благо всей системы почтовый связи Российской Федерации. От этого выиграет вся страна, все наши граждане, – отметил в завершении своего выступления Николай Никифоров.

В ответном слове Николай Подгузов поблагодарил руководство Правительства и министерства за оказанное доверие.

– Почта России – это одно их крупнейших предприятий нашей страны, которое обладает очень высоким экономическим потенциалом и несет высокую социальную ответственность. Почта России фактически общается с каждой семьей в нашей стране, обеспечивая высокого качества универсальную почтовую услугу. И мне кажется, что вот эту нашу основную деятельность по предоставлению универсальной услуги мы должны ставить во главу угла, – заявил генеральный директор Почты России.

Он также поблагодарил Дмитрия Страшнова за высокопрофессиональную команду руководства предприятия, которая позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.