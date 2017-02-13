«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома»

В более чем 200 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей стране можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи.

Общество

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает сотрудничество с социально-ориентированным проектом «Кнопка жизни», который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.

В более чем 200 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей стране можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи. Одно нажатие и пользователь устройства «Кнопка жизни» моментально связывается с центром помощи, где на линии круглосуточно дежурит специалист с медицинским образованием. Оператор определяет причину вызова, местоположение и направляет необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников и соседей о случившемся.

Ключевые функции «Кнопки жизни»:

– Экстренная помощь: приём и обработка SOS вызова, оператор на линии 24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов;

– Мониторинг: определение местонахождения человека, отправка родственникам отчетов о перемещении;

– Личный кабинет, мобильное приложение: контроль местоположения человека, геолокация, точность до 10 метров;

– Вся Россия: услуга действует в любой точке страны.

Без заботы о близких невозможно представить нашу жизнь.