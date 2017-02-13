«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома»
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В более чем 200 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей стране можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи.
ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает сотрудничество с социально-ориентированным проектом «Кнопка жизни», который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.
В более чем 200 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей стране можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи. Одно нажатие и пользователь устройства «Кнопка жизни» моментально связывается с центром помощи, где на линии круглосуточно дежурит специалист с медицинским образованием. Оператор определяет причину вызова, местоположение и направляет необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников и соседей о случившемся.
Ключевые функции «Кнопки жизни»:
– Экстренная помощь: приём и обработка SOS вызова, оператор на линии 24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов;
– Мониторинг: определение местонахождения человека, отправка родственникам отчетов о перемещении;
– Личный кабинет, мобильное приложение: контроль местоположения человека, геолокация, точность до 10 метров;
– Вся Россия: услуга действует в любой точке страны.
Без заботы о близких невозможно представить нашу жизнь.
– Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни. Для нас очень важно, что в офисах «Ростелекома» появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи, – отметила коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Марина Бибикова.