Клиентам Tele2 стало проще оплачивать корпоративную мобильную связь
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Услуга «Единый счёт» разработана для компаний, филиалы и представительства которых расположены в разных регионах присутствия Tele2 в России.
Tele2 запустила услугу «Единый счёт» для бизнес-клиентов. Новый сервис позволяет организациям с филиалами в разных регионах России оплачивать корпоративную связь всех подразделений по одному счету.
Услуга «Единый счёт» разработана для компаний, филиалы и представительства которых расположены в разных регионах присутствия Tele2 в России. Клиентам Tele2 больше не нужно тратить время на оплату услуг и обработку отчётных документов по каждому лицевому счёту, прописанному в договоре. Теперь корпоративную связь всех подразделений организации можно оплатить по одному счёту – на его основании и готовится единый комплект отчётных документов.
Услуга также доступна компаниям, которые пользуются связью Tele2 в пределах одного региона. Она даёт возможность платить за всех сотрудников организации единовременно, но при этом контролировать расходы на мобильную связь в отдельных департаментах. Консолидированный счёт, выставляемый оператором, содержит расшифровку расходов по каждому лицевому счёту, подключенному к сервису.
Сервис активируется бесплатно. Абонентская плата за пользование услугой «Единый счёт» не взимается. Для подключения или изменения параметров достаточно обратиться к персональному менеджеру Tele2 или направить заявление
Павел Гаркуша, руководитель отдела по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Центр» Tele2:
– Tele2 всегда стремится предоставлять своим клиентам высокое качество услуг и отличный уровень сервиса. Оплата единым счетом расходов всех подразделений компании на мобильную связь позволяет значительно сократить время на документооборот, упрощает процесс контроля затрат. Предприниматели могут быстро оплатить всего один счет и при этом получать полную детализацию затрат всех филиалов своей компании. Важно, что пользоваться новым сервисом можно абсолютно бесплатно. Уверен, наши клиенты оценят эту удобную возможность.
Подробная информация об услуге «Единый счёт» и тарифных планах для корпоративных клиентов представлена в разделе «Бизнес-клиентам» на сайте