Клиентам Tele2 стало проще оплачивать корпоративную мобильную связь

Услуга «Единый счёт» разработана для компаний, филиалы и представительства которых расположены в разных регионах присутствия Tele2 в России.

Общество

Tele2 запустила услугу «Единый счёт» для бизнес-клиентов. Новый сервис позволяет организациям с филиалами в разных регионах России оплачивать корпоративную связь всех подразделений по одному счету.

Услуга «Единый счёт» разработана для компаний, филиалы и представительства которых расположены в разных регионах присутствия Tele2 в России. Клиентам Tele2 больше не нужно тратить время на оплату услуг и обработку отчётных документов по каждому лицевому счёту, прописанному в договоре. Теперь корпоративную связь всех подразделений организации можно оплатить по одному счёту – на его основании и готовится единый комплект отчётных документов.

Услуга также доступна компаниям, которые пользуются связью Tele2 в пределах одного региона. Она даёт возможность платить за всех сотрудников организации единовременно, но при этом контролировать расходы на мобильную связь в отдельных департаментах. Консолидированный счёт, выставляемый оператором, содержит расшифровку расходов по каждому лицевому счёту, подключенному к сервису.

Сервис активируется бесплатно. Абонентская плата за пользование услугой «Единый счёт» не взимается. Для подключения или изменения параметров достаточно обратиться к персональному менеджеру Tele2 или направить заявление на электронную почту (при условии подключенной услуги «Дистанционное обслуживание»).

Павел Гаркуша, руководитель отдела по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Центр» Tele2:

– Tele2 всегда стремится предоставлять своим клиентам высокое качество услуг и отличный уровень сервиса. Оплата единым счетом расходов всех подразделений компании на мобильную связь позволяет значительно сократить время на документооборот, упрощает процесс контроля затрат. Предприниматели могут быстро оплатить всего один счет и при этом получать полную детализацию затрат всех филиалов своей компании. Важно, что пользоваться новым сервисом можно абсолютно бесплатно. Уверен, наши клиенты оценят эту удобную возможность.