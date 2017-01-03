http://7info.ru/news/ryazan-society/kitaj_v_strane_razrazilas_epidemija_ptichego_grippa/
Китай: в стране разразилась эпидемия птичьего гриппа
Общество 22
В Китае зафиксирована очередная волна заболевания птичьим гриппом H7N9. По данным властей провинции Гуйчжоу, где и началась эпидемия, число больных вирусом увеличилось до 19 человек, пишет
ТАСС .
Китай: в стране разразилась эпидемия птичьего гриппа
Общество 22
Число больных вирусом увеличилось до 19 человек.
В Китае зафиксирована очередная волна заболевания птичьим гриппом H7N9. По данным властей провинции Гуйчжоу, где и началась эпидемия, число больных вирусом увеличилось до 19 человек, пишет
Сообщается, что первой жертвой болезни стал 49-летний работник магазина по продаже птицы. Мужчина был помещен в госпиталь префектуры Цяньнань.
Отмечается, что тремя годами ранее от птичьего гриппа в Китае скончались 36 жителей.
Напомним, что птичий грипп – это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью.