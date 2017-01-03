Китай: в стране разразилась эпидемия птичьего гриппа

Число больных вирусом увеличилось до 19 человек.

Общество

В Китае зафиксирована очередная волна заболевания птичьим гриппом H7N9. По данным властей провинции Гуйчжоу, где и началась эпидемия, число больных вирусом увеличилось до 19 человек, пишет ТАСС .

Сообщается, что первой жертвой болезни стал 49-летний работник магазина по продаже птицы. Мужчина был помещен в госпиталь префектуры Цяньнань.

Отмечается, что тремя годами ранее от птичьего гриппа в Китае скончались 36 жителей.

Напомним, что птичий грипп – это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью.