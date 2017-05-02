Карта Рязанской области в 2ГИС стала больше

Всего картографы «2ГИС» добавили более 80 компаний, 2500 геообъектов, 11 населённых пунктов.

Общество

Городской информационный сервис 2ГИС расширил границы проекта в Рязанской области – теперь на карту добавлены Мурмино, деревни и сёла, природные объекты. Пользователи могут найти компании этих населённых пунктах, а водители – построить до них маршрут.

Карта Рязанской области в 2ГИС расширилась на восток: добавились Мурмино, несколько средних сёл и деревень, например, Вышгород и Кораблино. Также на карту нанесли популярное место отдыха рязанцев – озеро Уржинское. В распоряжении пользователей подробная карта и актуальные данные о населённых пунктах, компаниях, учреждениях: гостиницы, магазины, банкоматы, аптеки, заправки.

– Мы стараемся сделать жизнь пользователей как можно удобнее, – рассказывает региональный менеджер по производству «2ГИС» в Рязани Григорий Гершман. – Теперь с расширенной картой 2ГИС рязанцам ещё проще путешествовать, ведь в 2ГИС можно сразу найти гостиницу, уточнить время работы организации и построить маршрут.

Всего картографы «2ГИС» добавили более 80 компаний, 2500 геообъектов, 11 населённых пунктов. Все объекты появились на карте и в поиске уже с 1 мая.