Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «МАРМАКС»

Если Вы решили построить дом самостоятельно, обратите внимание на советы специалистов Инвестиционно-строительной группы «МАРМАКС».

Общество

Собственный дом – это возможность выйти за границы стереотипов нехватки квадратных метров и получить не просто условные квадратные метры, а новый образ жизни для вас и ваших детей.

Создавая новые проекты домов для коттеджных посёлков «Сказка Алеканово» и «Сказка в Лесу», команда Инвестиционно-строительной группы «МАРМАКС» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Если вы решили построить дом самостоятельно, обратите внимание на следующие рекомендации:

Спальни

Для каждого ребёнка стоит предусмотреть отдельную спальню, при этом не обязательно, чтобы она была большой. В идеале для каждого члена семьи должна быть своя спальня, за исключением супругов, детей-близнецов, однополых детей с разницей менее чем в 3 года. Рекомендуемая площадь детской – 12-14 квадратных метров, спальни для старших детей и родителей – от 14-16 квадратных метров.

Планируете, что ваша семья будет расти? Учитывайте это при проектировании дома.

Гостиная, кухня-столовая

Размер этих комнат определяется количеством человек в семье. Так, гостиная, кухня-столовая могут иметь площадь в 20, 10 кв. м соответственно. Если семья состоит из 1-3 человек – 25, 15 кв. метров, если из 4-5 человек – 30, 20 кв. метров, для семьи из 6-8 человек необходимо от 30 кв. метров. При этом если кухня-столовая находятся в одном помещении, площади объединяются.

Гардеробные комнаты

В каждой спальне можно выделить 2-4 кв. м для гардеробной. Гардеробная разгружает пространство комнаты и дома в целом, избавляя вас от необходимости покупать отдельные шкафы, комоды, стеллажи и пр. Все ваши вещи собраны в одном месте, не нужно бегать между шкафами в спальне и прихожей в попытках найти нужную вам вещь.

Размеры террасы и двора

Стандартная терраса от 15 кв. м рассчитана на небольшую семью из 3-4 человек. Для семьи с маленькими детьми, которые будут играть на террасе, её площадь должна составлять не менее 20 кв. м.

Если вы планируете построить бассейн, рекомендуется предусмотреть к нему дополнительную террасу от 15 кв. м в зависимости от состава семьи.

Что лучше, купить готовый дом или строить самому – это всегда дилемма. Неисключено, что самостоятельное строительство растянется на долгие годы. Если вы не уверенны в своих силах или у вас просто недостаточно времени, компания построит для вас дом по готовому проекту за 4 месяца.

Одноэтажный дом «Комфорт» 118 кв. м

Очень удобен для семьи из 3-4 человек, в одноэтажном формате, общей площадью 118 кв. метров. Есть выбор комфортных планировок из двух вариантов. Реализовать его можно от 2,4 млн. рублей за 3 месяца.

Мансардный 2-х этажный дом «Комфорт Плюс» 158 кв. м

Этот дом будет максимально комфортным вариантом именно для вас. Рассчитан на семью из 3-6 человек. Реализовать его можно от 3,35 млн. рублей за 4 месяца.

До 28 февраля можно приобрести по выгодной цене готовый дом «Комфорт Плюс» в коттеджном посёлке «Сказка Алеканово».

А если хочется чего-то необычного или большего …

Одноэтажный дом «Престиж»

Уютный дом с камином и террасой, 149 кв. м. Удобный холл дополнен большой гардеробной комнатой. Три спальни, одна из которых имеет индивидуальную ванную комнату, санузел и гардеробную. Просторная кухня-гостиная с камином.

Рассчитан на семью из 3-5 человек. Реализовать его можно от 2,9 млн. рублей за 4 месяца.

Двухэтажный дом «Престиж Плюс», 251 кв. м

Современный дом европейского уровня, стильный снаружи и продуманный внутри. В этом доме будет удобно и комфортно всем членам Вашей семьи, места хватит и для гостей.

Для этого проекта мы предусмотрели три варианта отделки фасада. Выбирайте тот, который больше подходит вашему стилю!

Рассчитан на семью из 3-7 человек. Реализовать его можно от 4,8 млн. рублей за 4-5 месяца.