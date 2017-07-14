Как найти стабильную работу в Рязани и как на неё устроиться

Успешно составленное резюме — залог встречи с работодателем. Воспользовавшись этими советами, вы с лёгкостью составите резюме, на которое обратят внимание.

Общество

Рязанская область – крупный промышленный центр. Развитые области экономики представлены в основном машиностроением и металлообработкой, производством строительных материалов, предприятиями легкой и пищевой промышленности. Однако, согласно проведенным прогнозам и исследованиям, проведенных Министерством труда и занятости населения Рязанской области, среди работодателей в Рязани и Рязанской области на период 2018-2024 гг. будет высокий спрос на специалистов в следующих областях:

обрабатывающая промышленность;

здравоохранение;

социальные услуги;

образование;

строительство.

Найти подходящую работу можно, обратившись к своим знакомым, в службу занятости населения или в Интернете. Последний вариант на сегодняшний день наиболее распространен, например, на сайте jobslooker.com. Но чтобы среди большого количества соискателей заметили именно вас, важно составить резюме, которое будет отличаться от прочих.

В этом вам помогут следующие правила написания резюме.

Укажите желаемую должность – сформируйте свою задачу четко и однозначно, так работодателю будет проще вас найти, и он скорее обратит внимание на вас, как на специалиста в данной сфере. Если вы обладаете навыками в разных областях, пусть даже и перекрещивающихся между собой, будет лучше, если вы создадите несколько разных резюме.

В описании качеств и навыков укажите только необходимые для конкретной специальности, не пишите лишнего, даже если вы умеете все. Информация должна быть короткой, ясной и лаконичной.

Укажите уровень желаемого дохода – лучше указать конкретную сумму, в крайнем случае, не большой диапазон зарплаты, на которую претендуете, заняв должность.

Не указывайте излишнюю личную информацию (домашний адрес, ссылка на страничку в социальных сетях и прочее). Во-первых, чтобы не «замусорить» резюме, а во-вторых, в целях вашей личной безопасности.

Обязательно проверьте текст на грамматические ошибки и опечатки – тут всё ясно и без комментариев. При просмотре резюме, конечно, не задаются целью проверки его на орфографию, но работник должен быть грамотным и внимательным.

Добавьте свежее фото – важно, чтобы на снимке было хорошо видно ваше лицо, на фотографии вы должны быть одеты и чтобы, кроме вас, на фото никого не было. Не прикладывайте фотографий с пляжа и совсем личных.

Избегайте юмора в резюме – это серьезный рабочий документ, любая шутка может вызвать негатив у работодателя.

Оформите резюме в едином стиле, хорошо для этого использовать различные шаблоны. Такое резюме приятно держать в руках и изучать.

Успешно составленное резюме — залог встречи с работодателем. Воспользовавшись данными советами, вы с легкостью составите резюме, на которое обратят внимание.