К проекту ОНФ «Имя героя – школе» присоединится ещё одна рязанская школа

Педагогический состав и ученики Троицкой средней школы Спасского района выступили за присвоение учебному заведению имени Героя Советского Союза Алексея Юханова.

Общество

Совет Троицкой средней школы Спасского района 3 февраля 2017 г. принял решение ходатайствовать перед Спасской районной думой о присвоении школе имени Героя Советского Союза Алексея Юханова.

Активисты Народного фронта направили обращение в министерство образования Рязанской области, чтобы поддержать начинание жителей нескольких сел Спасского района. Как рассказал член регионального штаба ОНФ Александр Шишков, который помогает жителям села в решении данного вопроса, лейтенант Алексей Юханов (1913-1944 гг.) являлся уроженцем села Троица Спасского района Рязанской области. Закончил Троицкую среднюю школу, работал в колхозе «Искра» в том же селе. Призван в ряды Красной Армии в июне 1941 г. За время боевых действий на фронте был ранен пять раз. Звание Героя Советского Союза получил за форсирование реки Нарва в июле 1944 г.

Его подвиг описал А.В. Буров в книге «Твои герои, Ленинград»: «25 июля 1944 г. взвод лейтенанта Юханова должен был одним из первых форсировать реку Нарву. Еще при посадке в лодку Юханова ранило. И все же он поплыл. На середине реки лодку разбило. Добравшись до западного берега вплавь, лейтенант во главе взвода атаковал первую траншею врага, забросал гранатами немецкий блиндаж. При взятии следующей траншеи Юханов был ранен вторично, однако продолжал наступать и ворвался в третью траншею, уничтожив при этом 16 фашистов. Поле боя раненый лейтенант покинул лишь по приказанию командира полка».

Погиб Алексей Юханов в сентябре 1944 г. от ранений. Похоронен в Эстонии. Его именем названа одна из улиц города Нарва.

Педагогический состав и ученики Троицкой средней школы чтят память героя: на здании школы размещена памятная табличка «Здесь учился Герой Советского Союза Алексей Семенович Юханов», в школе работает краеведческий музей «Память», где ученики старших классов проводят экскурсии для гостей. В рекреации школы, где проходят торжественные линейки учеников, на стендах представлена информация об односельчанах – участниках Великой Отечественной войны. Центральное место здесь занимает портрет Алексея Юханова и описание его подвига.

По мнению педагогического коллектива школы, память о таком сильном и храбром человеке, каким был лейтенант Юханов, помогает воспитывать школьников настоящими патриотами.