К 2020 году в Рязанской области планируется довести объём ввода малоэтажного жилья до 50%

На сегодняшний день доля ввода малоэтажного жилья в регионе составляет от 30 до 43% от общего объёма строительства

Общество

К 2020 году в Рязанской области планируется довести объём ввода малоэтажного жилья до 50%. Соответствующие данные приведены в программе соцразвития населённых пунктов.

На сегодняшний день доля ввода малоэтажного жилья в регионе составляет от 30 до 43% от общего объёма строительства, при этом уделяется особое внимание комплексному освоению территорий. В частности, в области сформировано 123 перспективных земельных участка площадью 4 тыс. га с проектной площадью жилья - 4,6 млн. кв.м., в том числе 104 участка площадью 3,3 тыс.га отведено под малоэтажную застройку.

Развитие малоэтажного строительства, отмечено в документе, является одним из приоритетных направлений региональной политики в сфере строительства и соцподдержки. В области определены перспективные площадки для строительства. Ими являются микрорайон Канищево, Семчино,ДПР-9 и 10, ДПР-5, 5А, 7, Кальное, микрорайоны по Михайловскому шоссе, в Октябрьском городке, улицам Солнечной и Нижнетрубежной, территории в Рыбновском и Рязанском районах.