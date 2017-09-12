http://7info.ru/news/ryazan-society/javka_na_vyborah_gubernatora_v_rjazanskih_sizo_byla_stoprocentnoj/
Явка на выборах губернатора в рязанских СИЗО была стопроцентной
Общество 138
Явка на выборах губернатора в рязанских СИЗО была стопроцентной
Общество 138
В общей сложности проголосовали 205 подозреваемых и обвиняемых.
В выборах губернатора Рязанской области приняли участие 205 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах. Об этом сообщил сайт регионального УФСИН.
Явка на выборах была стопроцентной. В СИЗО-1 в Рязани проголосовали 158 человек, в СИЗО-2 в Ряжске – 47 человек.
До голосовавших была доведена вся информация о кандидатах. При проведении голосования присутствовали руководители УФСИН, представители прокуратуры, ОНК Рязанской области.