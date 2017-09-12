Явка на выборах губернатора в рязанских СИЗО была стопроцентной

В общей сложности проголосовали 205 подозреваемых и обвиняемых.

Общество

В выборах губернатора Рязанской области приняли участие 205 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах. Об этом сообщил сайт регионального УФСИН.

Явка на выборах была стопроцентной. В СИЗО-1 в Рязани проголосовали 158 человек, в СИЗО-2 в Ряжске – 47 человек.

До голосовавших была доведена вся информация о кандидатах. При проведении голосования присутствовали руководители УФСИН, представители прокуратуры, ОНК Рязанской области.