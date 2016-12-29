Ярмарки в Рязани будут работать до 30 декабря

Кроме привычных продуктов, здесь можно купить и живые сосны и ели, и новогодние сувениры.

Общество

В Рязани продолжается работа продуктовых ярмарок. Перед новым годом они работают не только по выходным, но и в будни. Последнюю в этом году продуктовую ярмарку можно будет посетить в пятницу, 30 декабря.

В течение двух дней работы ярарки реализовано около 5 т молока и молочных продуктов, более 5,5 т мяса, 4,5 т хлебобулочных изделий, почти 2,5 т картофеля и овощей, 3 т яблок, сообщает сайт регионального правительства. Кроме привычных продуктов, здесь можно купить и живые сосны и ели, и новогодние сувениры.

Предпраздничные ярмарки проходят на пяти площадках Рязани: на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь», возле ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый».