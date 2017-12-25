Из Рязанского перинатального центра выписан 20-тысячный малыш

Им стал мальчик из Скопина.

Общество

25 декабря в областном клиническом перинатальном центре состоялась торжественная выписка 20-тысячного новорождённого малыша. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Рязанской области.

Поздравили счастливых родителей заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крохалёва, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Васильева, главный врач перинатального центра Елена Петрова, врачи и родственники.



20-тысячным ребенком, рожденным в перинатальном центре, стал Арсений Максимов. Он появился на свет 21 декабря в 1 час 15 минут. Его вес 3220 граммов, рост 52 см. Малыш - второй ребёнок и долгожданный сын в семье Максимовых, где уже есть старшая дочь Анастасия. Семья проживает в Скопине Рязанской области.



Свидетельство о рождении малыша счастливой семье вручила заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крохалёва.