Из-за аварии в Дашково-Песочне без тепла остались 115 домов

Повреждение подающего трубопровода 4-ой тепловой магистрали диаметром 700 мм было обнаружено в процессе обхода тепловых сетей сотрудниками МУП «РМПТС».

Общество

В четверг, 29 декабря, в 11.00 на 4-ой магистрали в районе КДЦ «Октябрь» произошла авария. Причиной стало незначительное увеличение подпитки тепловых сетей Новорязанской ТЭЦ, сообщает сайт администрации Рязани.

Повреждение подающего трубопровода 4-ой тепловой магистрали диаметром 700 мм было обнаружено в процессе обхода тепловых сетей сотрудниками МУП «РМПТС».

Работы по ликвидации повреждения начались в 12.00. В 14.00 была прекращена подача тепла в 115 домов в районе Дашково-Песочни. Ремонтные работы по восстановлению теплосетей были полностью окончены в 20.00. Подача теплоснабжения полностью возобновлена в 22.20.

В настоящее время завершается благоустройство участка около КДЦ «Октябрь».