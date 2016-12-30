http://7info.ru/news/ryazan-society/iz_avarii_v_dashkovo-pesochne_bez_tepla_ostalis_115_domov/
Из-за аварии в Дашково-Песочне без тепла остались 115 домов
Общество 389
Из-за аварии в Дашково-Песочне без тепла остались 115 домов
Общество 389
Повреждение подающего трубопровода 4-ой тепловой магистрали диаметром 700 мм было обнаружено в процессе обхода тепловых сетей сотрудниками МУП «РМПТС».
В четверг, 29 декабря, в 11.00 на 4-ой магистрали в районе КДЦ «Октябрь» произошла авария. Причиной стало незначительное увеличение подпитки тепловых сетей Новорязанской ТЭЦ, сообщает сайт администрации Рязани.
Повреждение подающего трубопровода 4-ой тепловой магистрали диаметром 700 мм было обнаружено в процессе обхода тепловых сетей сотрудниками МУП «РМПТС».
Работы по ликвидации повреждения начались в 12.00. В 14.00 была прекращена подача тепла в 115 домов в районе Дашково-Песочни. Ремонтные работы по восстановлению теплосетей были полностью окончены в 20.00. Подача теплоснабжения полностью возобновлена в 22.20.
В настоящее время завершается благоустройство участка около КДЦ «Октябрь».