Из-за репетиции парада Победы в Рязани изменятся маршруты общественного транспорта

Репетиция пройдёт на площади Победы с 21.00 до 1.30 следующего дня.

Общество

В четверг, 4 мая, в Рязани состоится репетиция парада Победы. В связи с этим с 21.00 до 5 мая 01.30 движение транспорта от площади Победы до улицы Ленина будет закрыто. На это время вносятся изменения в маршруты движения городского пассажирского транспорта.

1. Изменения в маршрутах движения троллейбусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:



- маршруты №№1, 8, 9, 10, 16, 17 из Московского района следуют до Торгового Дома «Барс» (Московское шоссе, д. 5а) и обратно;



- маршруты №№ 5в и 5н от конечной остановки «улица Строителей» следуют через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади и обратно;



- маршрут №2 от конечной остановки «Октябрьский городок» следует через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до остановки «Завод САМ» и далее по своему маршруту до Депо №3 и обратно;



- маршрут №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по улицам Новая, Есенина

и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный);



- маршрут №6 следует по маршруту №12.



2. Изменения в маршрутах движения автобусов МУП города Рязани «Рязанская автоколонна №1310»:



- маршруты №№ 5, 7 до Театральной площади следуют без изменений, далее по улице Есенина до площади Мичурина;



- маршрут №1 от остановки «Психбольница» следует до Театральной – маршрут №№11, 17 следуют по Семинарской улице;



- маршруты №№4, 13, 15, 18 следуют до железнодорожного вокзала «Рязань - 2»;



- маршрут №20 со стороны пос. Мехзавода следует до улицы Дзержинского (остановка «Музучилище») и далее по улице Высоковольтной по своему маршруту, со стороны Микрорайона №1 – до площади Мичурина;



- маршрут №16 следует до остановки «Радиоакадемия» без изменений, далее по улице Гагарина, Спортивной, Есенина до Театральной площади, далее по своему маршруту.



3. Изменения в маршрутах движения автобусов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками:



- автобусы маршрутов №№31, 47, 53, 68, 73, 88, 91 следуют до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее вокзал «Рязань-2», ул. Чкалова, ул. Весенняя, ул. Высоковольтная, ул. Дзержинского, ул. Спортивная, ул. Есенина, Театральная площадь, далее – по своим маршрутам;



- автобусы маршрутов №№41, 66, 75 следуют до ТД «Барс» - по своим маршрутам, далее вокзал «Рязань-2», ул. Чкалова, ул. Весенняя, ул. Высоковольтная, ул. Дзержинского, ул. Спортивная, ул. Есенина, Театральная площадь, ул. Ленина, ул. Свободы, пл. Свободы, далее – по своим маршрутам;



- автобусы маршрутов №№50, 70, 71, 80, 82, 95 следуют до ТД «Барс» - по своим маршрутам, далее вокзал «Рязань-2», ул. Чкалова, ул. Весенняя, ул. Высоковольтная, ул. Дзержинского, далее – по своим маршрутам;



- автобусы маршрута №87 следуют до ТД «Барс» - по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении) вокзал «Рязань-2», ул. Чкалова, ул. Весенняя, ул. Высоковольтная, ул. Дзержинского, ул. Спортивная, ул. Есенина, пл. Мичурина (разворот);



- автобусы маршрута №34 следуют до ул. Каширина по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении) ул. Семинарская, ул. Ленина, пл. Театральная, далее – по своему маршруту;



- автобусы маршрутов №№48, 43, 98 следуют до ул. Каширина по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по Семинарской улице, далее – по своим маршрутам;



- движение автобусов маршрута №90 – приостанавливается;

- автобусы маршрута №57 следуют до поворота на Московское шоссе по своему маршруту, далее вокзал «Рязань-2», ул. Чкалова, ул. Весенняя, ул. Высоковольтная, ул. Дзержинского, ул. Спортивная, ул. Есенина, пл. Театральная, далее – по своему маршруту;



- автобусы маршрута №49 следуют до пл. Театральной по своему маршруту, далее ул. Есенина, ул. Спортивная, ул. Дзержинского, ул. Высоковольтная, далее – по своему маршруту;



- автобусы маршрута №55 следуют до поворота на ул. Дзержинского по своему маршруту, далее ул. Дзержинского (остановка «ул. Стройкова»), ул. Спортивная, ул. Есенина, пл. Театральная, ул. Ленина, ул. Свободы, далее – по своему маршруту;



- автобусы маршрутов №№65, 99 следуют до ул. Гагарина по своим маршрутам, далее ул. Спортивная, ул. Есенина, пл. Театральная, ул. Ленина, ул. Свободы, далее – по своим маршрутам;



- автобусы маршрута №77 следуют до ул. Чкалова (остановка «Чаеразвесочная фабрика») по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении) ул. Весенняя, ул. Высоковольтная, ул. Дзержинского, ул. Спортивная, ул. Есенина, пл. Театральная, далее – по своему маршруту.