Из-за аварии на улице Новой без горячей воды в Рязани остались дома, школа и детский сад

Авария произошла из-за проведения мероприятий по завершению отопительного сезона.

Общество

Подмыв грунта на перекрёстке улиц Новая и Попова в Рязани, в результате которого под асфальт провалился грузовик, произошёл из-за прорыва тепломагистрали. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Авария произошла из-за проведения мероприятий по завершению отопительного сезона. Из-за аварии без горячей воды остались 19 домов, детский сад и школа №73. Сейчас на месте прорыва работают сотрудники МУП «РМПТС».

До окончания ремонта троллейбусы маршрутов №№2 и 15 из Дашково-Песочни будут ездить Касимовскому шоссе и далее по улице Есенина.