Иван Михайлович Войт поздравил скопинцев с праздником ракетных войск и артиллерии

Этот праздник отмечается в нашей стране 19 ноября.

Общество

Ежегодно, согласно Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ» 19 ноября в нашей стране отмечается памятный день ракетных войск и артиллерии. Этот праздник отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом.

Безусловно, этот род войск важен для российской армии и считается одним из старейших родов войск. Свою силу и высокие боевые качества русская артиллерия подтверждала во все времена — в сражениях русских князей, в Полтавской битве, при взятии Измаила, в Бородинском сражении, в русско-японской и на фронтах Первой и Второй мировых войн, всегда внося решающий вклад в достижение общей победы. В мирное время ракетные войска и артиллерия стоят на страже Отечества и берегут рубежи родной страны. И в свой профессиональный праздник этим воинам выпадает случай обратить на себя внимание всей России.

Иван Михайлович Войт родился в Приморском крае в п.г.т. Пограничный, где в то время находился большой военный гарнизон. Как Иван Михайлович отметил, именно это и повлияло на выбор его дальнейшей профессии.

– В 15 лет я поступил в Уссурийское Суворовское военное училище, был распределен в артиллерию, попал в Афганистан. После службы вернулся в московский военный округ и уже 34 года проживаю в г. Скопине. Прошел службу от командира взвода до начальника разведки. Оглядываясь в прошлое могу сказать, что ни разу не пожалел, что связал свою жизнь с военной службой. А надежным тылом, опорой и поддержкой во всем стала моя семья: жена Татьяна, две замечательные дочки и внучка, – отметил Иван Михайлович.