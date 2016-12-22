Интересы рязанских дольщиков защитит компенсационный фонд

Правительство России создало фонд для выплаты возмещения убытков обманутым дольщикам.

Общество

Права и интересы дольщиков - участников долевого строительства жилых домов – в Рязани, как и во всей России, с 1 января 2017 года станет защищать компенсационный фонд, формируемый из обязательных отчислений застройщиков.