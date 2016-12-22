Права и интересы дольщиков - участников долевого строительства жилых домов – в Рязани, как и во всей России, с 1 января 2017 года станет защищать компенсационный фонд, формируемый из обязательных отчислений застройщиков.
В декабре этого года Правительство Российской Федерации приняло постановление «О защите прав граждан - участников долевого строительства». Соответствующее постановление опубликовано в «Российской газете» полностью. В нём подробно расписаны размер и порядок отчислений строительных компаний в компенсационный фонд, валюта отчислений, а также новые, более строгие требования к застройщикам.