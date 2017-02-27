Интерактивное ТВ от «Ростелекома» в Рязани бьёт рекорды популярности

На сегодняшний день услуга интерактивного телевидения доступна на всей территории Рязанской области.

Общество

За последние полгода количество пользователей Интерактивного ТВ от «Ростелекома» в Рязанской области выросло более чем на треть.

Как отмечает директор Рязанского филиала «Ростелекома» Роман Русских: «Быстрый рост абонентской базы интерактивного телевидения показывает, что мы движемся в нужном направлении развития наших услуг. Уникальный контент, гибкая ценовая политика, высокое качество и возможность управлять своим телеэфиром – вот те критерии, что делают продукт абсолютным лидером рынка платного интерактивного ТВ в рязанском регионе».

На сегодняшний день услуга интерактивного телевидения доступна на всей территории Рязанской области. Она включает в себя более 200 каналов различной тематики: кино-каналы, музыкальные, спортивные, детские, каналы в формате высокого разрешения (HDTV).

«Ростелеком» предоставляет интерактивное телевидение по оптическим технологиям FTTх и GPON, а также по медной технологии xDSL. 85% клиентов в Рязани подключены по оптическим сетям. Активно растет число подключений по технологии GPON, которая позволяет провести оптоволоконный кабель в квартиру абонента и обеспечить скорость доступа в сеть до 1 Гбит/с.

«Ростелеком» предлагает большой набор дополнительных сервисов. Среди них «Управление» просмотром». Количество абонентов, подключивших услугу «Управление просмотром», за 2016 год увеличилось в 4 раза. Популярность сервиса обусловлена возможностью настроить телевизор с учетом личных предпочтений клиента и смотреть его в удобное время. Пользователь получает доступ к программе передач с функцией напоминания. В любой момент можно поставить передачу на паузу, отвлечься на домашние дела и вернувшись, продолжить просмотр. Более того, любые выбранные программы сохраняются в архиве в течение трех дней (72 часа) и их можно смотреть без перерыва, пропуская рекламные ролики.