Интерактивная карта всех новогодних мероприятий Рязани

РИА 7 новостей представляет наиболее полную интерактивную карту новогодних мероприятий Рязани:

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Напоминаем, что старт предновогодних торжеств был официально объявлен в субботу, 23 декабря.

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