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http://7info.ru/news/ryazan-society/interaktivnaja_karta_vseh_novogodnih_meroprijatij_rjazani/

Интерактивная карта всех новогодних мероприятий Рязани
РИА 7 новостей представляет наиболее полную интерактивную карту новогодних мероприятий Рязани: 

Общество   408

Напоминаем, что старт предновогодних торжеств был официально объявлен в субботу, 23 декабря. 

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