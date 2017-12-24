http://7info.ru/news/ryazan-society/interaktivnaja_karta_vseh_novogodnih_meroprijatij_rjazani/
Интерактивная карта всех новогодних мероприятий Рязани
Общество 408
Интерактивная карта всех новогодних мероприятий Рязани
Общество 408
РИА 7 новостей представляет наиболее полную интерактивную карту новогодних мероприятий Рязани:
Напоминаем, что старт предновогодних торжеств был официально объявлен в субботу, 23 декабря.
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