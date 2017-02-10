ХVII межрегиональный фестиваль «Рязанский валенок» посвящён 135-летию со дня рождения Корнея Чуковского

В фестивале примут участие команды из Рязанской, Московской, Вологодской и Ярославской областей.

Общество

В пятницу, 10 февраля, в Клепиковском районе открывается ХVII межрегиональный фестиваль «Рязанский валенок».

Традиционный межрегиональный молодежный фестиваль посвящён 135-летию со дня рождения выдающегося писателя Корнея Чуковского.

В фестивале примут участие 16 дружин, сформированных на базе учебных заведений, предприятий, организаций: 13 будут представлять Рязанскую область, 3 – Московский, Вологодский и Ярославский регионы. В программу фестиваля входят 3 творческих конкурса, 11 спортивных соревнований, интеллектуальная игра, состязание воевод (капитанов команд), сообщает сайт регионального правительства.

Коллектив-победитель получит валенки с 10-рублевыми монетами на сумму 7000 рублей; дружина, занявшая 2 место, – валенки с 5-рублевыми монетами на сумму 5000 рублей; за 3 место вручаются валенки с монетами достоинством 1 и 2 рубля на сумму 3000 рублей.