Хозяина участка в Рязанской области оштрафовали за неисполнение предписания Россельхознадзора

Решение о штрафе вынес мировой судья судебного участка №28 района Касимовского района.

Общество

Мировым судьёй судебного участка №28 района Касимовского района Рязанской области в отношении физического лица Б.Е.И. вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за неисполнение предписания. Об этом сообщил официальный сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении физического лица на предмет исполнения предписания на земельном участке с кадастровым номером 62:05:2790301:53 общей площадью 16 га, расположенном по адресу: Рязанская область, Клепиковский район, д. Пансурово, установлено невыполнение предписания по устранению зарастания земельного участка сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

По данному факту должностным лицом Управления составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Предписание выдано повторно. Мировой судья судебного участка №28 Касимовского района Рязанской области постановил признать физическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу.

Исполнение предписания находится под контролем Управления.