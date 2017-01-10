Губернаторские ёлки в Рязани посетили более 2700 детей

Всего в областных театрах состоялось более 90 представлений, на которые пришли порядка 33 тысяч человек.

Общество

В праздничные дни в Рязанской области проходили различные культурные и спортивные мероприятия.

Для детей на семи театральных площадках прошли губернаторские новогодние ёлки. Их смогли посетить более 2700 юных рязанцев: победители научных, творческих и спортивных смотров, конкурсов и фестивалей, дети из малообеспеченных семей. На общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлевском Дворце побывали воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из малообеспеченных и социально незащищённых семей, отличники учёбы, призёры олимпиад, творчески одарённые дети. Для них были также организованы экскурсии в музей космонавтики и «Государев двор» в Измайлово, сообщает сайт правительства области.

В городе Сасово для детей-инвалидов была организована Рождественская ёлка, которую посетили более ста человек. Праздничные мероприятия состоялись также в Елатомском детском доме-интернате и других профильных учреждениях.

В Скопине прошли традиционные «Рождественские посиделки» для людей старшего возраста. Перед собравшимися выступили детские коллективы, юные солисты, а также народный хор ветеранов войны и труда «Старинушка».

В областных театрах состоялось более 90 представлений, на которые пришли порядка 33 тысяч человек. Кроме того, в праздничные дни в регионе активно работали тематические экспозиции, организованные на базе учреждений культуры. Так, в Скопинском краеведческом музее состоялось открытие выставки «Свет Рождественской звезды». На ней представлены работы воспитанников детских садов, школ, учреждений дополнительного образования из Скопина, Скопинского и Милославского районов, выполненные в различных техниках: рождественские открытки, рисунки, аппликации, поделки.

Для любителей активного отдыха были организованы многочисленные спортивные мероприятия. Например, в Спас-Клепиках состоялась «Новогодняя ледовая вечеринка».

Различные мероприятия прошли и в загородных лагерях. Также в регионе работали 44 школьных лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнули 1350 человек. Десять детей были направлены на отдых в Международный детский центр «Артек».