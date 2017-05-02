Грушко: признаков разморозки сотрудничества РФ и НАТО не наблюдается

Постоянный представитель России при Организации Североатлантического договора назвал «выстрелом себе в ногу» нежелание НАТО возобновить работу по совместным проектам с Москвой.

Общество

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко сообщил «Известиям», что сейчас нет признаков готовности Организации Североатлантического договора разморозить сотрудничество с РФ в сфере стабилизации ситуации в Афганистане.

По словам постпреда, тема Афганистана постоянно присутствует в повестке Совета Россия–НАТО, но пока не наблюдается признаков возобновления сотрудничества в этой сфере.

«На сегодняшний день нет никаких признаков того, что натовцы готовы воссоздать специальные структуры, которые существовали под эгидой Совета по Афганистану, или разморозить те исключительно важные для безопасности граждан России и стран НАТО совместные проекты», — заявил Александр Грушко.

В частности, речь идет о планах подготовки офицеров для антинаркотических служб Афганистана, Центральной Азии и Пакистана, а также техников для обслуживания вертолетов российского и советского производства, которые составляют основу афганских вооруженных сил.

«НАТО приняло политическое решение, и мы неоднократно говорили, что это просто выстрел себе в ногу. От этого исключительно политизированного решения страдает реальная безопасность не только наших государств, но и безопасность граждан, особенно когда идет речь о наркотиках», — заключил постпред РФ при НАТО.