Государственный музей-заповедник С.А. Есенина приглашает на Масленицу

Все желающие смогут принять участие в «блинной эстафете» с чугунами и сковородами, научиться складывать поленницу, носить ведра с водой на коромысле, разжигать самовар.

Общество

26 февраля с 11.00 до 15.00 в Константинове пройдёт праздник Масленица. Уличные гуляния по константиновской традиции пройдут на берегу Оки. Старинные русские забавы и обычаи, вкусные блины, свежий воздух окских просторов – и хорошее настроение обеспечено! Праздник в Константинове – это взятие снежной крепости и катание на санях, шутки скоморохов и кукольный театр у русской печки, народные песни и частушки в исполнении фольклорных ансамблей.

Вас ждут традиционные масленичные развлечения – баклушный бой, хождение на ходулях, перетягивание каната, парные лыжи, бег в мешках, шелыга. Детишки смогут покружиться на весёлых каруселях, покататься со снежной горки на ледянке, проявить себя в играх и конкурсах. Все желающие смогут принять участие в «блинной эстафете» с чугунами и сковородами, научиться складывать поленницу, носить ведра с водой на коромысле, разжигать самовар. И не забудьте приобрести сувениры на ярмарке народных промыслов, подкрепиться горячими блинами и иными вкусностями в обжорном ряду.

А как правильно проститься со всем «зимним», старым и ненужным? Надо связать свой маленький сноп из соломы, мысленно вложить в него проблемы и неприятности, и сжечь на масленичном костре. Но прежде чем запалить огонь на берегу реки – правильно, красиво проводить Масленицу: с частушками и плясками, танцами и кадрилями. А когда сгорят чучело и все снопы – провести обряд закликания Весны, обновления природы и себя.

Сжигание чучела Масленицы – в 14.00.