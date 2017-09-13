Гости из Монголии подарили музею Академии ФСИН России новые экспонаты

Начальник академии Александр Крымов выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество по основным направлениям деятельности обеих сторон.

Общество

В эти дни в Академии ФСИН России в Рязани проходят обучение 9 сотрудников руководящего состава Главного управления исполнения судебных решений Монголии. Гости уже ознакомились с материально-технической базой юридического факультета и учебно-методической базой библиотеки вуза, а также посетили Музей истории УИС и Академии ФСИН России. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

В пресс-релизе, поступившем в РИА «7 новостей», отмечается что сегодняшняя встреча с начальником вуза Александром Крымовым прошла в деловой, конструктивной обстановке.

– Подготовка кадров для Пенитенциарной службы Монголии в стенах академии началась ещё в 1988 году и приятно выразить слова благодарности руководству Главного управления исполнения судебных решений Монголии за неугасающий интерес и оказанное доверие в вопросах обучения кадров, представляемой вами службы, – сказал в приветственном слове Александр Крымов.

В целях развития и укрепления российско-монгольского сотрудничества в октябре 2014 года в рамках визита делегации академии в Университет правоохранительной службы был подписан меморандум о сотрудничестве между образовательными организациями. В настоящее время представители Университета принимают активное участие в научных мероприятиях, проводимых на базе академии, выступают соавторами совместных научных разработок.

В завершение встречи зарубежные коллеги поблагодарили руководство ФСИН России и вуза за теплый приём и полнили коллекцию Музея истории УИС и Академии ФСИН России новыми национальными экспонатами.

В свою очередь, начальник академии Александр Крымов выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество по основным направлениям деятельности обеих сторон.