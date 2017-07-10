Гостей фестиваля малины в Рязанской области ждёт насыщенная программа

На традиционном празднике в Новосёлках можно будет купить ягоды и саженцы, посетить мастер-класс от шеф-поваров и телеведущей Октябрины Ганичкиной, принять участие в конкурсах и посмотреть концерт.

Общество

В субботу, 15 июля, в Рязанской области состоится традиционный фестиваль малины. Ежегодный праздник пройдёт в селе Новосёлки Рыбновского района.

Этот любимый многими рязанцами и гостями региона праздник в 2016 году вошёл в общероссийский сборник успешных проектов «Сельский туризм в России», а в 2017 году был включён в «Национальный календарь событий России» в раздел «Лучшие события 2017 года».

Как сообщает сайт регионального правительства, в прошлом году фестиваль посетили более 5 тысяч человек. В этом году организаторы снова приготовили много интересного. На фестивале малины можно будет купить ягоды и саженцы, посетить мастер-класс от шеф-поваров рязанских ресторанов, послушать советы известного садовода и телеведущей Октябрины Ганичкиной, принять участие в конкурсах и посмотреть концерт.