Госдума приняла законопроект ОНФ, закрепляющий статус мемориалов «Вечный огонь»

Соавтором законопроекта является Андрей Красов.

Общество

Госдума приняла в первом чтении внесенные депутатами – активистами Общероссийского народного фронта поправки в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

Законопроект закрепляет статус мемориальных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти» и уточняет полномочия органов госвласти и местного самоуправления по созданию, учёту, паспортизации и содержанию таких объектов. Его авторами являются депутаты – активисты ОНФ Андрей Красов, Ольга Тимофеева и Наталья Костенко. был разработан в целях качественного исполнения поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина.

Президент в июле 2014 г. поручил правительству РФ при участии ОНФ провести учёт и бесперебойное функционирование на территории страны мемориалов «Вечный огонь», посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне.

Активисты ОНФ установили общее число мемориалов – 3969. По результатам мониторинга, проведённого региональным отделением ОНФ в Рязанской области в 2015 году, в Рязанской области функционируют четыре «Вечных огня» – в Рязани, Пронске, Сасово, Скопине. Согласно информации, представленной региональными властями, обеспечено бесперебойное функционирование всех мемориалов «Вечный огонь», подключенных к магистральному газопроводу (21% от общего количества). На остальных 79% мемориалов, которые функционируют при помощи газобаллонного оборудования, огонь зажигают лишь в праздничные и памятные дни. Также были проведены работы по благоустройству территории и ремонту мемориалов.

В законопроекте Народного фронта, который заложит системную основу для данной работы, содержатся законодательные определения мемориальных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти», а также уточняются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по созданию, учёту, паспортизации и содержанию таких мемориальных сооружений. В частности, указывается, что на мемориалах «Вечный огонь» должно быть обеспечено постоянное горение огня, а на мемориалах «Огонь памяти» его следует зажигать «в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества», а также в памятные даты, которые региональные власти определят для себя дополнительно.