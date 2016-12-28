Горожан информировали о «долгостроях» Рязани

Таковых в городе насчитывается 112.

Общество

На территории Рязани насчитывается 112 объектов многоквартирных жилых домов, незавершенных строительством, как подсчитало управление капстроительства администрации города. Информация размещена на сайте ведомства.

Управление капитального строительства администрации города обнародовало реестр незавершенных строительством многоквартирных жилых домов и их застройщиков, в особенности тех, чей срок действия разрешения на строительство завершается в ближайшие месяцы, а также тех, кто получил разрешение недавно.

С реестром ознакомиться можно здесь .

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ срок действия разрешения на строительство может быть продлен (как и сокращён) на основании заявления застройщика.

УКС поясняет, что реестр публикуется для информирования граждан, заключивших договоры долевого участия, и потенциальных покупателей на первичном рынке жилья, о строящихся в Рязани многоквартирных домах.